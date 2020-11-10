З липня 2020 року президентський рейтинг чинного глави держави Володимира Зеленського знизився на 5,6%, а п'ятого президента Петра Порошенка – виріс на 5,8%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Так, якби найближчим часом проходили президентські вибори, за Володимира Зеленського проголосували б 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати.

У липні таких було 36,8%. Таким чином, президентський рейтинг Володимира Зеленського знизився на 5,6%.

За Петра Порошенка зараз готові проголосувати 21,1% респондентів (серед тих, хто визначився і піде голосувати).

У липні таких було 15,3%. Відтак, президентський рейтинг Петра Порошенко виріс на 5,8%.

За Юрія Бойка зараз готові проголосувати 16,9% опитаних (у липні було 17,2%), за Юлію Тимошенко – 8,3% (у липні було 7,8%), за Ігоря Смешка – 5,6% (у липні – 4,5%), за Олега Ляшка – 2,1% (у липні – 1,9%).

Варто зазначити що в першому турі президентських виборів 2019 року Володимир Зеленський набрав 30,24% голосів виборців, а Петро Порошенко – 15,95%. Відтак, рейтинг Зеленського у порівнянні з першим туром фактично не змінився, а Порошенка – суттєво зріс.

Юлія Тимошенко на президентських виборах зайняла третє місце с 13,40% голосів виборців. Відтак, її рейтинг з моменту виборів впав до 8,3%.

Дослідження проведено методом інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.