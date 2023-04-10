На цих вихідних до України повернули 31 дитину, яку примусово депортували до Росії або окупованого Криму. Діти розповіли, що їх вивозили під приводом двох-трьох тижнів у літньому таборі, але потім утримували їх від кількох місяців до пів року зі словами, що для них знайдуть нові родини, але вже російські.

Про це повідомило Reuters.

Діти перетинали білорусько-український кордон після складної рятувальної місії, яка включала поїздку через чотири країни. Мати 13-річної Даші Наталія Ракк розповіла, що їй довелося їхати з України до Криму через Польщу, Білорусь і Москву за своїми дітьми.

Даша Ракк поділилася, що разом з сестрою-близнючкою була змушена покинути окупований Херсон, аби поїхати на кілька тижнів у табір відпочинку до Криму. По прибуттю російські чиновники сказали, що вони залишаться там надовше.

“Вони сказали, що нас усиновлять, що ми отримаємо опікунів”, — зауважила вона. “Коли вони вперше сказали нам, що ми залишимося довше, ми всі почали плакати”.

Її мати розповіла, що їй було страшенно важко, оскільки на шляху до дівчат довелося ночами не спати або спати сидячі.

“Було боляче дивитися на залишених дітей, які плакали за парканом”, – сказала Наталія Ракк.

За оцінками української влади, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії або окупованого Криму. У Кремлі ж не визнають вивезення дітей депортаціями, наголошуючи, що неповнолітніх викрадають задля власної безпеки.

Деякі діти були змушені жити з щурами та тарганами. Росіяни вивозили українців до літніх таборів. Туди потрапляли з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.

На брифінгу для ЗМУ були присутні троє дітей – двоє хлопчиків і дівчинка. “Врятуймо Україну” повідомили, що вони прибули додому під час попередньої місії минулого місяця, яка загалом повернула 18 дітей. За їхніми словами, їх розлучили з батьками, на яких російська влада чинила тиск, щоб вони відправили дітей до літніх таборів на два тижні.

Проте замість кількох тижнів вони були змушені залишатися від чотирьох до шести місяців. Також їх перевозили з одного місця на інше під час перебування.

“З нами поводилися як з тваринами. Нас закрили в окремому корпусі”, – розповів Віталій, дитина з Херсонщини

Віталій додав, що росіяни казали їм, що їхні батьки відмовилися від них.