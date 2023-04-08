Про це інформує Reuters.
За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.
Москва, яка контролює частину сходу та півдня України, заперечує факт викрадення дітей і заявляє, що їх вивезли задля власної безпеки.
“Зараз завершується п’ята рятувальна місія. Вона була особливою кількістю дітей, яких нам вдалося повернути, а також своєю складністю”, – зазначив засновник гуманітарної організації “Врятуймо Україну” Микола Кулеба.
Група допомогла українським родичам дітей, яких насильно вивезли до Росії, з матеріально-технічним забезпеченням, транспортом і плануванням, необхідним для вирушення в довгу подорож, щоб забрати своїх дітей і повернути їх на батьківщину.
Кулеба зазначив, що всі діти, яких повернула в Україну організація “Збережи Україну”, заявили, що ніхто в Росії не шукає їхніх батьків в Україні.
“Були діти, які за п’ять місяців п’ять разів міняли місце проживання, деякі діти кажуть, що жили з щурами і тарганами”, – розповів він.
Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.
- 49 країн світу та Європейський Союз підписали спільну заяву, засуджуючи незаконну депортацію українських дітей до РФ.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у співпраці з Україною започаткували ініціативу для повернення українських дітей, яких викрали російські загарбники. Відтак, у межах цієї ініціативи Європейський союз планує організувати конференцію.
- Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що Росія поводиться з дітьми як із “воєнною здобиччю”.
- Виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) президенту РФ Володимиру Путіну ордер на арешт є пожиттєвим. Він залишатиметься підозрюваним, доки не постане перед судом або поки його не буде виправдано.