Цього тижня понад 30 дітей возз’єдналися зі своїми родинами в Україні після тривалої операції з повернення їх з Росії, куди вони були вивезені з окупованих територій.

Про це інформує Reuters.

За оцінками України, майже 19 500 дітей було вивезено до Росії з моменту повномаштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Українська влада наголошує: скоєне агресором є незаконною депортацією, а, отже – воєнним злочином.

Москва, яка контролює частину сходу та півдня України, заперечує факт викрадення дітей і заявляє, що їх вивезли задля власної безпеки.

“Зараз завершується п’ята рятувальна місія. Вона була особливою кількістю дітей, яких нам вдалося повернути, а також своєю складністю”, – зазначив засновник гуманітарної організації “Врятуймо Україну” Микола Кулеба.

Група допомогла українським родичам дітей, яких насильно вивезли до Росії, з матеріально-технічним забезпеченням, транспортом і плануванням, необхідним для вирушення в довгу подорож, щоб забрати своїх дітей і повернути їх на батьківщину.