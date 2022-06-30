Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Путін наголосив, що Росія “немає таких проблем зі Швецією та Фінляндією, як з Україною”. Тому, якщо вони хочуть стати членами Альянсу – “вперед”.
Однак господар Кремля одразу ж зауважив: якщо на території Швеції чи Фінляндії НАТО почне розміщувати військові контингенти чи інфраструктуру – Росії доведеться дати аналогічну відповідь і створити для цих держав таку ж загрозу, яку вони створюють для РФ.
Також Путін попередив, що приєднання фінів та шведів до Північноатлантичного Альянсу обов’язково призведе до погіршення відносин Москви з Гельсінкі та Стокгольмом.
“Між нами все було добре, але тепер може бути деяка напруга. Обов’язково буде. Це неминуче, якщо є загроза для нас”, – наголосив російський президент.
Цю заяву Володимир Путін зробив через день після того, як Туреччина зняла своє вето щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство у НАТО.
Якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО – це призведе до найбільших змін у питанні європейської безпеки за десятиліття.
- Нагадаємо, після початку саміту у Мадриді у НАТО повідомили, що офіційно запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до Альянсу.