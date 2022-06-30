Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливе приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції. За його словами, якщо ці держави хочуть приєднатись до Альянсу - нехай приєднуються.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Путін наголосив, що Росія “немає таких проблем зі Швецією та Фінляндією, як з Україною”. Тому, якщо вони хочуть стати членами Альянсу – “вперед”.

Однак господар Кремля одразу ж зауважив: якщо на території Швеції чи Фінляндії НАТО почне розміщувати військові контингенти чи інфраструктуру – Росії доведеться дати аналогічну відповідь і створити для цих держав таку ж загрозу, яку вони створюють для РФ.

Також Путін попередив, що приєднання фінів та шведів до Північноатлантичного Альянсу обов’язково призведе до погіршення відносин Москви з Гельсінкі та Стокгольмом.

“Між нами все було добре, але тепер може бути деяка напруга. Обов’язково буде. Це неминуче, якщо є загроза для нас”, – наголосив російський президент.

Цю заяву Володимир Путін зробив через день після того, як Туреччина зняла своє вето щодо заявок Швеції та Фінляндії на членство у НАТО.

Якщо Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО – це призведе до найбільших змін у питанні європейської безпеки за десятиліття.