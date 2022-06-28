Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Я радий повідомити, що тепер ми маємо угоду, яка відкриває шлях для Фінляндії та Швеції для вступу в НАТО. Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали меморандум, який розв’язує питання, які турбують, зокрема щодо експорту зброї та боротьби з тероризмом”, – зазначив Столтенберг, звертаючись до журналістів у Мадриді після підписання меморандуму.
Вже 29 червня лідери союзників приймуть рішення, чи запрошувати Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Після цього рішення необхідно провести процес ратифікації в усіх столицях НАТО.
Глава НАТО також заявив, що після підписання тристороннього меморандуму, він “впевнений”, Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО – це “те, що відбудеться”.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав рішення Туреччини підтримати спроби Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО, назвавши це “фантастичною новиною”.
“Фантастичні новини, коли ми розпочинаємо саміт НАТО. Членство Швеції та Фінляндії зробить наш блискучий альянс сильнішим і безпечнішим”, – написав Джонсон у Twitter.
Довідка. Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажає сказати своє “так”.
Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.
Окрім того, Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.
- Нагадаємо, Столтенберг повідомляв, що Туреччина не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.
- Водночас за словами високопоставленого американського генерала Марка Міллі, приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО поставить РФ у важке військове становище в Балтійському морі.
- Раніше американський журналіст, трикратний лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман опублікував у своїй колонці черговий матеріал про Україну. Цього разу він розповів, що війна Росії стосується не лише України – президент РФ Володимир Путін вторгся в усю Європу.
- Саміт у Мадриді 28-30 червня знаменує собою поворотну точку в історії НАТО, головна мета якого в іспанській столиці переживе своєрідне відновлення, щоб адаптуватися до нового сценарію, — безпрецедентної війни з часів закінчення холодної війни. 30 союзників зустрічаються в стані максимальної бойової готовності та можуть не лише внести коригування до доктрини “оборони та стримування”, але й змінити роль РФ у Стратегічній концепції НАТО.