Глава НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Фінляндія та Швеція зможуть успішно приєднатися до НАТО після того, як 28 червня Туреччина підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння зі цими країнами.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Я радий повідомити, що тепер ми маємо угоду, яка відкриває шлях для Фінляндії та Швеції для вступу в НАТО. Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали меморандум, який розв’язує питання, які турбують, зокрема щодо експорту зброї та боротьби з тероризмом”, – зазначив Столтенберг, звертаючись до журналістів у Мадриді після підписання меморандуму.

Вже 29 червня лідери союзників приймуть рішення, чи запрошувати Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Після цього рішення необхідно провести процес ратифікації в усіх столицях НАТО.

Глава НАТО також заявив, що після підписання тристороннього меморандуму, він “впевнений”, Швеція та Фінляндія стануть членами НАТО – це “те, що відбудеться”.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав рішення Туреччини підтримати спроби Фінляндії та Швеції щодо членства в НАТО, назвавши це “фантастичною новиною”.

“Фантастичні новини, коли ми розпочинаємо саміт НАТО. Членство Швеції та Фінляндії зробить наш блискучий альянс сильнішим і безпечнішим”, – написав Джонсон у Twitter.

Довідка. Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажає сказати своє “так”.

Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

Окрім того, Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.