Про це йдеться у комюніке альянсу.
“Ми підтверджуємо нашу прихильність до політики відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про приєднання”, – зазначили в декларації.
У НАТО також привітали підписання тристороннього меморандуму між Швецією, Фінляндією та Туреччиною, яка виступала проти їхнього членства. В Альянсі переконані, що приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО — сильнішою, а євроатлантичний простір — більш безпечним.
Проте, до того як країни стануть офіційними членами НАТО, пройде кілька місяців. Протоколи про приєднання мають підписати наступного вже 5 липня. Після цього їх мають ратифікувати всі 30 держав-членів НАТО.
Довідка. Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажає сказати своє “так”.
Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.
Окрім того, Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.
- Нагадаємо, глава НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Фінляндія та Швеція зможуть успішно приєднатися до НАТО після того, як 28 червня Туреччина підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння зі цими країнами.
- Раніше Столтенберг повідомляв, що Туреччина не блокуватиме вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.
- Водночас за словами високопоставленого американського генерала Марка Міллі, приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО поставить РФ у важке військове становище в Балтійському морі.
- Раніше американський журналіст, трикратний лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман опублікував у своїй колонці черговий матеріал про Україну. Цього разу він розповів, що війна Росії стосується не лише України – президент РФ Володимир Путін вторгся в усю Європу.
- На саміті НАТО, який проходить у Мадриді, лідери Північноатлантичного альянсу засудили повномасштабне вторгнення РФ в Україну та заявили, що Росія є найбільшою загрозою безпеці союзників, а також миру й стабільності в євроатлантичному регіоні.