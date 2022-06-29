Після початку саміту у Мадриді, у НАТО повідомили, що офіційно запросили Швецію та Фінляндію приєднатися до альянсу.

Про це йдеться у комюніке альянсу.

“Ми підтверджуємо нашу прихильність до політики відкритих дверей НАТО. Сьогодні ми вирішили запросити Фінляндію і Швецію стати членами НАТО і погодилися підписати протоколи про приєднання”, – зазначили в декларації.

У НАТО також привітали підписання тристороннього меморандуму між Швецією, Фінляндією та Туреччиною, яка виступала проти їхнього членства. В Альянсі переконані, що приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО — сильнішою, а євроатлантичний простір — більш безпечним.

Проте, до того як країни стануть офіційними членами НАТО, пройде кілька місяців. Протоколи про приєднання мають підписати наступного вже 5 липня. Після цього їх мають ратифікувати всі 30 держав-членів НАТО.

Довідка. Фінляндія та Швеція оголосили про намір вступити до НАТО на тлі російського повномасштабного нападу на Україну. Для прийому цих країн до альянсу, однак, потрібна згода всіх 30 його членів. Тим часом Анкара досі не бажає сказати своє “так”.

Туреччина, яка приєдналася до альянсу через три роки після його створення в 1949 році та має другу за чисельністю армію, заявила, що не підтримає заявки країн, якщо її вимоги не будуть виконані.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обґрунтував свою позицію тим, що нібито вищезазначені держави є прихистком для терористичних організацій. Турецький лідер зауважив, що контакти Фінляндії та Швеції з Робітничою партією Курдистану несумісні з діяльністю в Альянсі.

Окрім того, Анкару не влаштовувало, що після початку Туреччиною військової операції проти курдів у Сирії у 2019 році Стокгольм та Гельсінкі ввели санкції на постачання оборонної зброї до цієї країни.