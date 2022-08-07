З Одеської області вийшов другий караван з українським зерном. Всього агропродукцію вивезли чотири судна.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури на Facebook-сторінці.

З портів вийшли судна Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind. Три судна вийшли з Чорноморська та ще одне з Одеси.

На бортах завантажено майже 170 тисяч тонн агропродукції. Судна тримають шлях до Італії, Китаю та Туреччини.

У міністерстві додали, що після відкриття чорноморських портів судна починають виходити на більш масштабні обсяги роботи. Планується найближчим часом забезпечити здатність портів обробляти щонайменше 100 суден на місяць.

До реалізації ініціативи вивезення зерна найближчим часом планують долучити порт “Південний”. Можливо завдяки цьому вдасться відправляти покупцям ще більші каравани суден, щонайменше до 3 мільйонів тонн на місяць.

Після прибуття до Туреччини суховантажі стоятимуть на якорі на північ від Стамбула. Вони перевірятимуться Спільним координаційним центром.