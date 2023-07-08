Відомо, що протягом 2022 року з “Донецької залізниці” звільнились 1,6 тис. осіб, а за перше півріччя 2023 року ще 750 осіб.

Повідомляє Центр національного спротиву

Російські окупанти систематично не виплачують заробітної платні працівникам залізниці на тимчасово окупованих територіях.

Середня зарплата, яку окупанти виплачували працівникам становила 24,3 тис. рублів (менше ніж 10 тис. грн). З початку цього року виплати повністю призупинились. Це призвело до того, що вже понад 2 тисячі працівників звільнились.

“Передбачається, що надалі росія скеровуватиме працівників з центральних регіонів рф на ці ділянки залізниці, оскільки таким чином вона зараз перекриває дефіцит кадрів у інших галузях”, – зазначено в повідомленні.