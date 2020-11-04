Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“З початку навчального року (в школах, – ред.) COVID-19 перенесли всього 0,9% учнів, що становить 5215 осіб. З початку навчального року на COVID-19 захворіли 10 552 вчителя. Наразі на дистанційній роботі знаходяться 912 навчальних закладів”, – наголосив він.
Голова МОЗ уточнив, що відвідування навчальних закладів забороняється, “коли на самоізоляції через контакт із пацієнтами, у яких підтверджено COVID-19, є близько 50% одержувачів освіти і персоналу установи освіти”.
Степанов також нагадав, що відповідальність за наявність у медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу.
Він уточнив, що школам рекомендовано призначати різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп. Перерви також повинні бути в різні часові проміжки.
У навчальних закладах на підлозі повинна бути розмітка, що визначає пересування дітей.
(На відео – з 13:00)
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