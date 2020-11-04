З початку навчального року на коронавірус COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів, а також понад 10,5 тис. учителів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“З початку навчального року (в школах, – ред.) COVID-19 перенесли всього 0,9% учнів, що становить 5215 осіб. З початку навчального року на COVID-19 захворіли 10 552 вчителя. Наразі на дистанційній роботі знаходяться 912 навчальних закладів”, – наголосив він.

Голова МОЗ уточнив, що відвідування навчальних закладів забороняється, “коли на самоізоляції через контакт із пацієнтами, у яких підтверджено COVID-19, є близько 50% одержувачів освіти і персоналу установи освіти”.

Степанов також нагадав, що відповідальність за наявність у медпунктах шкіл антисептиків і засобів індивідуального захисту несуть керівники та засновники навчального закладу.

Він уточнив, що школам рекомендовано призначати різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп. Перерви також повинні бути в різні часові проміжки.

У навчальних закладах на підлозі повинна бути розмітка, що визначає пересування дітей.

(На відео – з 13:00)