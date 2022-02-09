Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заявила про "безпрецедентну кризу в культурному секторі". З початку пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 у творчій галузі скоротили десять мільйонів робочих місць.

Про це повідомляється у звіті ЮНЕСКО.

Попри втрачені робочі, місця досі існує ризик для тисяч людей залишитися без роботи. У звіті наголошують, що цьому посприяла недостатня система соціального забезпечення працівників творчої галузі в багатьох країн. Саме пандемія показала, що працівники культурного та творчого секторів досить уразливі.

У звіті зауважили, що сектор культури у світі є одним із тих, що найшвидше розвивається. Зокрема через глобальний доступ людей до творчого контенту на цифрових платформах. Парадокс полягає в тому, що попри темпи розвитку культура залишається вразливою галуззю й часто із держбюджетів вилучають витрати на мистецтво.

Близько 90% музеїв та галерей були змушені закритися щонайменше на кілька місяців. Світова валова вартість сегмента скоротилася на 750 мільярдів доларів у 2020 році. Цьому не допомогли програми, що запустили на підтримку закладів мистецтва.

ЮНЕСКО закликало уряди різних країн забезпечити захист прав працівників. До такого належить встановлення мінімальної заробітної плати та розроблення планів стосовно пенсійного забезпечення, виплат лікарняних для фрилансерів тощо.