Про це повідомили у Павлоградському історико-краєзнавчому музеї.

Нещодавно до музею прийшов місцевий житель і в межах акції “Подаруй музею експонат” презентував закладу стародавній меч.

Знахідка знадобилася йому у господарстві – він підпирав нею піддашшя.

1986 року чоловік придбав будинок, на городі якого у смітнику знайшов залізяку. Він вирішив її використати в господарстві і зробив опорою для піддашшя.

За кілька років чоловік в Інтернеті натрапив на світлини стародавніх мечів і зрозумів, що користується таким у своєму господарстві.

“Вивчення меча дає змогу припустити, що він належить до періоду раннього Середньовіччя. Меч має клинок завдовжки 70 см та завширшки 3,5 см. Його вага складає більше кілограма.Такі мечі мають невиражене вістря. Колоти таким мечем неефективно, він був розрахований для завдавання рубаних ударів. Меч потребує реставраційних робіт для остаточного визначення періоду побутування та приналежності до тієї чи іншої культури”, – розповідають в музеї.

Через неправильне зберігання у меча відсутній хрестовик, пошкоджене вістря і заржавіла верхня частина зброї. Це ускладнює ідентифікацію меча, і все ж таки він у непоганому стані.