Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів американському телеканалу CNN.
За його даними, за три місяці повномасштабної російсько-української війни у Маріуполі загинуло 22 000 мирних мешканців. Оскільки місто опинилось у російській окупації, дізнатись точну цифру загиблих неможливо.
Однак, як наголосив Андрющенко, дані щодо 22 000 основані на інформації, яку він отримує від місцевих чиновників, котрі залишились у Маріуполі. Водночас Петро Андрющенко вважає, що реальна кількість загиблих маріупольців може бути набагато більшою.
Він додав, що зараз процес перепоховання загиблих значно ускладнився через вимоги окупантів. Росіяни забирають тіла загиблих у морг та вимагають від осіб, які хочуть забрати тіло померлого, розповісти на камеру про те, що загиблого вбили українські військові.
“У місті абсолютна темрява. Єдине освітлення – від російських військ та російських патрулів. Скрізь запах смерті і запах вогню”, – розповів Андрющенко.
Радник мера Маріуполя наголосив, що його джерела описують Маріуполь як місто, яке охопила гуманітарна катастрофа. Місто, яке практично не має контактів з зовнішнім світом, адже мобільний зв’язок тільки починають відновлювати.
“Місцеві мешканці не можуть вільно пересуватись містом, тому що для цього потрібно спеціальні перепустки, а через систему фільтрації люди зовсім не можуть виїхати з Маріуполя”, – додав він.
- Нагадаємо, у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.
- Також народний депутат України Сергій Тарута розповів про подробиці щодо жертв та чинних обставин у Маріуполі. За його словами, у місті під завалами багатоповерхівки у бомбосховищі знайшли тіла щонайменше 200 людей. Також щонайменше 500 маріупольців ховались у будівлі Драмтеатру в момент бомбардування.