За підрахунками місцевої влади, з 24 лютого 2022 року, унаслідок постійних обстрілів та блокади Маріуполя, у місті загинуло щонайменше 22 тисячі мирних мешканців.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів американському телеканалу CNN.

За його даними, за три місяці повномасштабної російсько-української війни у Маріуполі загинуло 22 000 мирних мешканців. Оскільки місто опинилось у російській окупації, дізнатись точну цифру загиблих неможливо.

Однак, як наголосив Андрющенко, дані щодо 22 000 основані на інформації, яку він отримує від місцевих чиновників, котрі залишились у Маріуполі. Водночас Петро Андрющенко вважає, що реальна кількість загиблих маріупольців може бути набагато більшою.

Він додав, що зараз процес перепоховання загиблих значно ускладнився через вимоги окупантів. Росіяни забирають тіла загиблих у морг та вимагають від осіб, які хочуть забрати тіло померлого, розповісти на камеру про те, що загиблого вбили українські військові.

“У місті абсолютна темрява. Єдине освітлення – від російських військ та російських патрулів. Скрізь запах смерті і запах вогню”, – розповів Андрющенко.

Радник мера Маріуполя наголосив, що його джерела описують Маріуполь як місто, яке охопила гуманітарна катастрофа. Місто, яке практично не має контактів з зовнішнім світом, адже мобільний зв’язок тільки починають відновлювати.

“Місцеві мешканці не можуть вільно пересуватись містом, тому що для цього потрібно спеціальні перепустки, а через систему фільтрації люди зовсім не можуть виїхати з Маріуполя”, – додав він.