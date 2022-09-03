Про це повідомляє пресслужба польської прикордонної служби у Twitter.
У п’ятницю, 2 вересня, кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. Водночас у зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисячі людей.
Це є свідченням тенденції останніх кількох тижнів, коли в середньому щодня до України повертається більше людей, ніж виїжджає.
Всього з 24 лютого в Україну з Польщі в’їхало 4,2 млн людей. Зазначається більшість із них були громадянами України.
#Pomagamy🇺🇦
Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z🇺🇦do🇵🇱 6 mln os.
Wczoraj tj.02.09➡️ 22,2 tys.
Dziś do godz. 07.00➡️ 7,3 tys.
W dn.02.09 z🇵🇱do🇺🇦odprawiono 25,7 tys. osób. Od 24.02- ponad 4,208 mln os. pic.twitter.com/vWhHaGE2BB
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 3, 2022
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- У Києві презентували Алею сміливості, що на площі Конституції. До 31-ї річниці незалежності України її відкрили президент Володимир Зеленський та польський лідер Анджей Дуда.