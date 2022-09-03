З початку повномасштбаного російського вторгнення прикордонники Польщі зафіксували понад 6 мільйонів людей з України.

Про це повідомляє пресслужба польської прикордонної служби у Twitter.

У п’ятницю, 2 вересня, кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. Водночас у зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисячі людей.

Це є свідченням тенденції останніх кількох тижнів, коли в середньому щодня до України повертається більше людей, ніж виїжджає.

Всього з 24 лютого в Україну з Польщі в’їхало 4,2 млн людей. Зазначається більшість із них були громадянами України.