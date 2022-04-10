Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.
Станом на ранок 10 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 177 дітей.
Також щонайменше 336 дітей так чи інакше постраждали від війни.
Однак, ці дані не є повними, оскільки фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим. Причиною є те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
- Нагадаємо, на звільнених від російської окупації територіях Харківщини були зафіксовані такі ж воєнні злочини ЗС РФ стосовно мирного населення, як у Бучі. Є підтверджені випадки мародерства, ґвалтування та розстрілів жінок та дітей.
- У зв’язку з російським ракетним обстрілом цивільних на вокзалі в Краматорську, загинуло 52 особи, серед них – 5 дітей.