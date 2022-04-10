З початку російсько-української війни, яка триває уже 46 днів, офіційно відомо про загибель 177 дітей. Фактичне число вирахувати неможливо, оскільки деякі території не є підконтрольними ЗСУ.

Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Станом на ранок 10 квітня за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 177 дітей.

Також щонайменше 336 дітей так чи інакше постраждали від війни.

Однак, ці дані не є повними, оскільки фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим. Причиною є те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.