З понеділка, 21 вересня, в Мадриді (столиці Іспанії) посилять епідеміологічні обмеження в деяких районах через погіршення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Обмеження спрямовані на стримування зростання кількості випадків коронавірусу і торкнуться жителів 37 базових територій охорони здоров’я.

26 з цих територій розташовані в шести районах Мадрида, інші – за межами міста, інформує El Pais.

Нові заходи торкнуться понад 850 тисяч осіб (жителів Мадрида і передмістя).

Їм заборонять виїжджати зі своїх районів без поважної причини. Винятком стануть поїздки в школу, на роботу, звернення за медичною допомогою і для догляду за рідними. Чисельність груп при особистих зустрічах обмежили шістьма учасниками. Громадські парки будуть закриті.

Місткість магазинів та інших комерційних підприємств обмежена 50%, а час їх роботи – 22:00 (за винятком аптек і АЗС).

Обмеження діятимуть не менше 14 днів.

“Є 37 територій, де захворюваність дуже висока, понад 1000 на кожні 100 тисяч осіб за останні 14 днів. У цих районах особливо високі щільність населення і рівень взаємодії жителів. Нам потрібні, перш за все, заходи щодо забезпечення дотримання карантину”, – наголосила голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо.

Обмеження будуть введені в деяких із найбідніших районів Мадрида. Як повідомляє Reuters, місцеві жителі відчувають себе покинутими і побоюються, що нові обмеження позбавлять їх доходу.

Середня захворюваність на коронавірус за останні 14 днів в автономній спільноті Мадрид склала 659 випадків на 100 тисяч осіб. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник по країні (260 випадків). 21 % лікарняних ліжок там зайняті пацієнтами з коронавірусом (у порівнянні із середнім показником по країні в 8,6 %).

За даними університету Джонса Хопкінса, в Іспанії зареєстровано понад 640 тис. випадків захворювання на COVID-19, а рівень зараження в Мадриді більш ніж вдвічі перевищує середній по країні.