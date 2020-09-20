Про це повідомляє агентство ВВС.
Обмеження спрямовані на стримування зростання кількості випадків коронавірусу і торкнуться жителів 37 базових територій охорони здоров’я.
26 з цих територій розташовані в шести районах Мадрида, інші – за межами міста, інформує El Pais.
Нові заходи торкнуться понад 850 тисяч осіб (жителів Мадрида і передмістя).
Їм заборонять виїжджати зі своїх районів без поважної причини. Винятком стануть поїздки в школу, на роботу, звернення за медичною допомогою і для догляду за рідними.
Чисельність груп при особистих зустрічах обмежили шістьма учасниками. Громадські парки будуть закриті.
Місткість магазинів та інших комерційних підприємств обмежена 50%, а час їх роботи – 22:00 (за винятком аптек і АЗС).
Обмеження діятимуть не менше 14 днів.
“Є 37 територій, де захворюваність дуже висока, понад 1000 на кожні 100 тисяч осіб за останні 14 днів. У цих районах особливо високі щільність населення і рівень взаємодії жителів. Нам потрібні, перш за все, заходи щодо забезпечення дотримання карантину”, – наголосила голова уряду автономної спільноти Мадрид Ісабель Діас Аюсо.
Обмеження будуть введені в деяких із найбідніших районів Мадрида. Як повідомляє Reuters, місцеві жителі відчувають себе покинутими і побоюються, що нові обмеження позбавлять їх доходу.
Середня захворюваність на коронавірус за останні 14 днів в автономній спільноті Мадрид склала 659 випадків на 100 тисяч осіб. Це більш ніж удвічі перевищує середній показник по країні (260 випадків). 21 % лікарняних ліжок там зайняті пацієнтами з коронавірусом (у порівнянні із середнім показником по країні в 8,6 %).
За даними університету Джонса Хопкінса, в Іспанії зареєстровано понад 640 тис. випадків захворювання на COVID-19, а рівень зараження в Мадриді більш ніж вдвічі перевищує середній по країні.
- У середині серпня Іспанія піднялася на перше місце в Європі за кількістю заражених коронавірусом з показником 132,2 випадків на 100 000 населення.
- Раніше в Мадриді (Іспанія) посилили обмеження через коронавірус COVID-19: захисні маски стали обов’язковими у всіх громадських місцях.