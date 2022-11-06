Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).
В Інституті вивчення війни припускають, що ця статистика перебільшена, але той факт, що російський командир публічно спекулює на такому кричущому показнику компетентності росіян і проксі, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили. В аналітичному центрі констатують, що дружній вогонь зазвичай причиняє обмежену кількість втрат під час війни. Проте, показник “60%” демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.
Російські та українські джерела також повідомили, що російська ротація, яка поверталася на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада, в’їхала в рів, побудований армійськими субпідрядниками без попереднього обговорення чи попередження, що додатково демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами та бойовими командирами ЗС РФ.
- Розпочалася двісті п’ятдесят шоста доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними Силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста.
- 5 листопада російські окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, ворожа армія поцілила по території одного з сіл.
- Для того, аби розмінувати всю окуповану частину Луганської області українським саперам знадобиться не менше 10 років. Тому, Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних партнерів.