Колишній міністр безпеки так званої Донецької народної республіки ("ДНР") і нинішній командир "ДНР" Олександр Ходаковський заявив, що російський дружній вогонь міг спричинити до 60% загальних втрат Росії з моменту завершення російської наступальної операції в Маріуполі в середині травня.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни припускають, що ця статистика перебільшена, але той факт, що російський командир публічно спекулює на такому кричущому показнику компетентності росіян і проксі, свідчить про серйозні виклики, з якими стикаються російські сили. В аналітичному центрі констатують, що дружній вогонь зазвичай причиняє обмежену кількість втрат під час війни. Проте, показник “60%” демонструє відсутність зв’язку та координації командування та управління між російськими військами.

Російські та українські джерела також повідомили, що російська ротація, яка поверталася на свою базу поблизу Павлівки Донецької області 5 листопада, в’їхала в рів, побудований армійськими субпідрядниками без попереднього обговорення чи попередження, що додатково демонструє повсюдну відсутність перехресної підготовки та координації між російськими військами та бойовими командирами ЗС РФ.