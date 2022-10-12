Про це йдеться у повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що сьогодні з 8:40 по 8:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили на півдні України щонайменше 4 ударних гелікоптери росіян.
Ймовірно, було уражено гелікоптери Ка-52, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, наголосили у Повітряних силах.
Згідно з даними, один з гелікоптерів упав на підконтрольну Україні територію, яку нещодавно звільнили. Інші три – за межами лінії фронту.
“Бойова робота велась по ще двох гелікоптерах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих гелікоптерів збільшиться!”, – резюмували у Повітряних силах.
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