Цього ранку, 12 жовтня, всього лише за 18 хвилин підрозділи Повітряних ЗСУ збили 4 російських гелікоптери.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що сьогодні з 8:40 по 8:58 зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили на півдні України щонайменше 4 ударних гелікоптери росіян.

Ймовірно, було уражено гелікоптери Ка-52, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, наголосили у Повітряних силах.

Згідно з даними, один з гелікоптерів упав на підконтрольну Україні територію, яку нещодавно звільнили. Інші три – за межами лінії фронту.

“Бойова робота велась по ще двох гелікоптерах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих гелікоптерів збільшиться!”, – резюмували у Повітряних силах.