Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь” збито дев’ять ворожих дронів-камікадзе “Shahed-136”.

Вчора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що лише за 48 годин розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА “Shahed-136” виробництва Ірану.

ДОВІДКА. “Shahed-136” – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.