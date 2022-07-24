Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора України у Telegram.

Понад 1042 дитини постраждали в Україні за п‘ять місяців повномасштабної збройної агресії РФ. Серед них 558 загиблих і 684 поранених.

В Офісі наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки складно визначити чисто постраждалих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області (361), Харківській (194), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (54), Херсонській (54) і Запорізькій (40) областях.

ЗС РФ шляхом бомбардувань та обстрілів пошкодили 2188 закладів освіти, 221 з них – зруйнували повністю.