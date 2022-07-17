Про це інформує видання Суспільне Вінниця.
З дитиною прощалися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Мати Лізи не була присутня на похоронах у зв’язку із важкою травмою. На прощанні з дитиною були присутні кілька десятків осіб.
Мати Ірини стверджує, що її донька не знає про похорони:
“Ірина важка, правда, стабільно. Добре, що вона прийшла у свідомість. Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували. І сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які необхідні їй, і тим людям, які потерпіли від трагедії. Адже, окрім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали”, — каже вінничанка Олена Верлан-Кульшенко.
Двадцять три людини загинули в результаті ракетного обстрілу, в результаті якого загинула Ліза, у тому числі 7-річний хлопчик і 8-річний хлопчик. Мати Лізи, Ірина Дмитрієва, була серед понад 100 поранених.
Один із загиблих хлопчиків проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший — чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.
- Нагадаємо, 14 липня о 10:50 росіяни завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці — поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Станом на вечір відомо про 23 загиблих, з них 3 дитини.
- Також у мережі вже з’явились відео з камер спостереження, котрі зафіксували момент ракетного удару по Вінниці.
- Дружина президента України Олена Зеленська заявила, що впізнала дівчинку, котра загинула від ракетного удару росіян по центру Вінниці. Нею виявилась 4-річна Ліза, котра була “щирою та радісною дитиною”.
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- Росіяни тричі змінювали свої показання стосовно ракетного удару по Вінниці. Російські пропагандисти продовжують висувати свої версії, однак всі — різні.