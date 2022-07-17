У Вінниці рідні, друзі та містяни прощаються з чотирирічною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня від ракетного обстрілу. Мама дівчинки — в одній із лікарень міста з травмою черева.

Про це інформує видання Суспільне Вінниця.

З дитиною прощалися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Мати Лізи не була присутня на похоронах у зв’язку із важкою травмою. На прощанні з дитиною були присутні кілька десятків осіб.

Мати Ірини стверджує, що її донька не знає про похорони:

“Ірина важка, правда, стабільно. Добре, що вона прийшла у свідомість. Вона не знає дуже багатьох обставин, і навіть про сьогоднішню подію ми теж її ще не інформували. І сподіваємося просто на її одужання, на ті сили, які необхідні їй, і тим людям, які потерпіли від трагедії. Адже, окрім історії Ірини та Лізоньки, є ще історії, коли батьки та діти постраждали”, — каже вінничанка Олена Верлан-Кульшенко.

Двадцять три людини загинули в результаті ракетного обстрілу, в результаті якого загинула Ліза, у тому числі 7-річний хлопчик і 8-річний хлопчик. Мати Лізи, Ірина Дмитрієва, була серед понад 100 поранених.

Один із загиблих хлопчиків проходив обстеження у медцентрі, загинув разом із мамою. Інший — чекав на дядька в припаркованому авто та потрапив у вогняну пастку.