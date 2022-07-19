Перед початком навчального року представники ДСНС та поліції будуть перевіряти наявність та готовність бомбосховищ у закладах освіти, а також разом з освітянами проведуть низку профілактичних заходів.

Про це під час брифінгу повідомила речниця МВС України Альона Матвєєва.

За її словами, рішення про початок і форму навчання у закладах освіти буде прийматися окремо у кожному регіоні або навіть у кожному закладі освіти. У зв’язку із цим, на місцях у постійному режимі триває вивчення ситуації та, залежно від рівня безпеки, буде прийматися рішення про дистанційне чи очне навчання.

Натомість напередодні навчального року заклади освіти перевірять на наявність бомбосховищ. Проєктом МВС “Безпечне освітнє середовище в умовах війни” передбачено, що служби Міністерства внутрішніх справ України відвідають усі навчальні заклади.

“Ми розглядаємо це як складову навчання наших діток із погляду знання ними базових вимог безпеки життєдіяльності в умовах воєнного стану. Тож будуть внесені необхідні зміни у зміст навчальних програм для 6–11 класів. Зокрема, до предмета “Захист України” буде додано окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності”, – зазначила речниця МВС.

Також вона додала, що під час реалізації цього проєкту заплановано розробити “Абетку з безпеки для школяра середньої школи” та відповідний мобільний додаток. Для того, щоб кожна дитина могла дізнатися про те, як себе поводити у різних небезпечних ситуаціях.

Крім цього, у межах проєкту у кожній школі планують розмістити інформаційні стенди, на яких будуть окреслені основні правила поведінки дітей в умовах воєнного стану.