Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про кількість загиблих дітей з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України.

Про це Віктор Ляшко повідомив у прямому етері телеканалу Рада.

За його словами, унаслідок дій російських окупаційних військ на території України загинуло вже 16 дітей.

“Четверта доба війни… Лікарі цілодобово оперують поранених, рятуючи життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалось”, – наголосив Ляшко.

Він додав, що смерті дітей – результат дій армії РФ, яку й армією назвати не можна, оскільки армійці не відкривають вогонь по школах, дитсадках, лікарнях, дітях. За словами Ляшка, таке можуть дозволити собі тільки терористи.