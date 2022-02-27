Про це Віктор Ляшко повідомив у прямому етері телеканалу Рада.
За його словами, унаслідок дій російських окупаційних військ на території України загинуло вже 16 дітей.
“Четверта доба війни… Лікарі цілодобово оперують поранених, рятуючи життя. Оперуємо і дітей. На жаль, 16 дітей врятувати не вдалось”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що смерті дітей – результат дій армії РФ, яку й армією назвати не можна, оскільки армійці не відкривають вогонь по школах, дитсадках, лікарнях, дітях. За словами Ляшка, таке можуть дозволити собі тільки терористи.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про орієнтовні втрати загарбника станом на 27 лютого. Армія РФ продовжує зазнавати великих втрат особового складу та техніки.
- Також відомо, що через повітряні атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 “Мрія”.