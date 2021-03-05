Протягом минулої доби, 4 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, поруч Водяного, що неподалік Донецька, противник вів вогонь у напрямку позицій українських захисників, застосувавши 120 мм міномет. З мінометів цього ж калібру окупанти здійснили обстріл наших позицій неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

Водночас, поблизу Авдіївки, російсько-окупаційні війська вели неприцільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Пісків, ще й з великокаліберних кулеметів. З ручного протитанкового гранатомета противник здійснив кілька прицільних пострілів у бік позицій наших захисників біля Павлополя.

На цьому ж напрямку було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Завдяки оперативним діям українських захисників, ворожий безпілотник було вчасно подавлено засобами РЕБ.

Крім того, неподалік Талаківки, окупанти прицільним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли позиції Збройних сил України.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки, збройні формування Російської Федерації прицільним вогнем зі стрілецької зброї обстрілювали позиції наших воїнів.

Зазначається, що бойових втрат серед українських захисників немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь.

Станом на 7 годину ранку 5 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил обстрілів не зафіксовано.