Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні зазначається, що за добу 22 вересня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують, як “Герань-2”.
Крім того, авіацією Повітряних сил було здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 “HARM”. Уражено до 10 позицій ППО противника.
Натомість в Україні триває 212-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 060 російських загарбників.
Довідка. Shahed 136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.
- Станом на початок 212-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.
- Збройні сили України продовжують наступ на сході країни, проте ситуація на полі бою залишаються складною, адже окупанти намагаються утримати захоплені раніше території.