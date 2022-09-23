За минулу добу Повітряні сили Збройних сил України ліквідували 7 безпілотників, серед яких чотири безпілотники-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що за добу 22 вересня, зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які окупанти маркують, як “Герань-2”.

Крім того, авіацією Повітряних сил було здійснено до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Бомбардувальники та штурмовики знищили кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, винищувальна авіація застосувала по засобах протиповітряної оборони противника протирадіолокаційні ракети AGM-88 “HARM”. Уражено до 10 позицій ППО противника.

Натомість в Україні триває 212-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 060 російських загарбників.

Довідка. Shahed 136 – дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км.