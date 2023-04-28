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За добу рівень води у Дніпрі знизився на 19 сантиметрів

За останню добу у Дніпрі у межах Києва рівень води знизився на 19 сантиметрів, відтак станом на ранок 28 квітня рівень води біля мосту "Метро" складає 9 290 см.

П’ятниця, 28 квітня 2023, 13:23
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Про це повідомляє пресслужба КМВА.

За інформацією Укргідрометцентру, станом на 9:00 28 квітня рівень води в річці Дніпро, в Києві біля мосту “Метро” складає 9 290 см (за Балтійською системою висот). Що на 19 см менше, ніж минулої доби.

За даними начальника КМВА Сергія Попка, рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається – І (жовтий). Тобто, після трьох днів підйому рівня водопілля, вода пішла на спад.

Станом на 9:00 28 квітня по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але все ще продовжує спостерігатися підтоплення заплави шаром близько понад 20 см – острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Нагадаємо, що станом на 27 квітня гідрологічна ситуація є контрольованою, зокрема спостерігається тенденція до зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій. Проте все ще залишаються підтопленими 704 дворогосподарства та 98 будинків.

Теги: водопілля, Днипро, Дніпро, КМВА, підтоплення, природне явище, рівень води, стихійне лихо, паводок

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