Протягом вівторка, 10 січня, російські окупаційні війська понад 60 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його інформацією, минулої доби Херсонщина 63 рази опинялась під обстрілами росіян. Окупанти вели вогонь з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії.

З цієї кількості обстрілів 24 рази війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах Херсона. Ворожі снаряди влучили у освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.

Також унаслідок злочинних дій росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро жителів Херсонщини.