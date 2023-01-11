Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його інформацією, минулої доби Херсонщина 63 рази опинялась під обстрілами росіян. Окупанти вели вогонь з РСЗВ, мінометів, танків та артилерії.
З цієї кількості обстрілів 24 рази війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах Херсона. Ворожі снаряди влучили у освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.
Також унаслідок злочинних дій росіян поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро жителів Херсонщини.
- Протягом 10 січня російські військові завдали ударів по понад 20 населених пунктах Харківської області. Внаслідок чого у містах та селах є руйнації цивільної інфраструктури.
- Протягом минулої доби, 10 січня, російські окупанти обстрілювали дві громади Сумської області. Ворог використовував міномети.