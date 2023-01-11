Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумської області. Там під обстрілами опинилися Великописарівська та Есманьська громади.

Живицький уточнив, що Великописарівську громаду окупанти двічі обстріляли із мінометів. Усього було зафіксовано 12 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.

Крім того, по Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів. За даними ОВА, на місці був 21 “прильот”: “У всіх випадках без жертв”, — йдеться в повідомленні.