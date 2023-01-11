Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
За його словами, росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумської області. Там під обстрілами опинилися Великописарівська та Есманьська громади.
Живицький уточнив, що Великописарівську громаду окупанти двічі обстріляли із мінометів. Усього було зафіксовано 12 “прильотів”. Також внаслідок обстрілу пошкоджено склади місцевої ферми.
Крім того, по Есманьській громаді російські війська ударили із мінометів. За даними ОВА, на місці був 21 “прильот”: “У всіх випадках без жертв”, — йдеться в повідомленні.
- У ніч на 11 січня російські військові завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. За даними ОВА, туди влучило понад 20 ворожих снарядів. Попередньо, постраждалих немає. Втім, в одній з громад наслідки атаки досі з’ясовуються.
- Пізно ввечері 10 січня російські війська продовжили завдавати ударів по Харкову. Ворог обстріляв Київський район міста, влучивши у склад піротехніки.
- Експерти Інституту вивчення війни спростували заяви деяких росіян про захоплення Соледара на Донеччині. Водночас аналітики зазначають, що навіть окупація населеного пункту не дасть росіянам змоги негайно оточити місто Бахмут.