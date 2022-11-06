Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних Сил України.
Так, у Чорне море росіяни не вивели за добу жодного корабля з “калібрами”, відповідно не було здійснено жодного залпу.
Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів та катерів.
Тоді як у Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет “калібр” загальний залп – 76 ракет.
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 37 суден, з них 3 судна рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 40 суден, з них 8 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
У пресслужбі зазначили, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених в ОКБ-8 в СРСР. Протикорабельна крилата ракета цього сімейства має кодове позначення НАТО SS-N-27 «Sizzler», для ураження наземних цілей — SS-N-30. Експортні варіанти комплексу мають назву Club (Club-A, Club-M, Club-K, Club-S).
Довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: більше 1500 км
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