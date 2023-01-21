Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його даними, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Загалом було зафіксовано 36 ворожих обстрілів, з яких 11 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. У місті пошкоджено будинки мирних мешканців.
Окрім цього, за добу в області поранення отримали четверо осіб. З них двоє – серед яких 15-річний хлопець – отримали поранення унаслідок російських обстрілів. Ще двоє – серед яких 16-річний хлопець – підірвались на російській міні.
- Протягом доби війська РФ обстріляли низку населених пунктів Харківської області. Загинула одна людина, ще четверо, серед яких дитина, отримали поранення.