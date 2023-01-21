Протягом 20 січня російські окупанти 36 разів відкривали вогонь по Херсонській області з різноманітного озброєння. Є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали мирні населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Загалом було зафіксовано 36 ворожих обстрілів, з яких 11 разів під вогнем окупантів опинявся Херсон. У місті пошкоджено будинки мирних мешканців.

Окрім цього, за добу в області поранення отримали четверо осіб. З них двоє – серед яких 15-річний хлопець – отримали поранення унаслідок російських обстрілів. Ще двоє – серед яких 16-річний хлопець – підірвались на російській міні.