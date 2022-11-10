Про це йдеться у Telegram-каналі Валерія Залужного.
За даними головнокомандувача, лише протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території.
Окрім цього, на напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв. км.
“За кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій”, – зауважив Валерій Залужний.
Він додав, що безпосередньо на Херсонському напрямку українські воїни знищили логістичні шляхи та систему забезпечення російських окупантів, порушили їхню систему управління військами, що й змусило росіян відступати.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що на даний час достеменно невідомо, чи дійсно росіяни відводять війська з Херсона, однак українські військові продовжують контрнаступ відповідно до своїх планів.
“Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом”, – написав він.
- Російським військовим наказали “відійти” з Херсонської області на лівий берег ріки Дніпро. Херсон знаходиться на правому березі.
- Президент Володимир Зеленський зауважив, що емоції під час війни завжди мають бути стримані, попри те, що в інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів відносно інформації про відступ росіян з Херсона. Він пояснив, якою ціною вдається вигнати ворога з окупованих територій.