Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що протягом останньої доби на Херсонщині звільнено 12 населених пунктів.

Про це йдеться у Telegram-каналі Валерія Залужного.

За даними головнокомандувача, лише протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв. км території.

Окрім цього, на напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв. км.

“За кожним так званим “жестом доброї волі” противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсона – це результат наших активних дій”, – зауважив Валерій Залужний.

Він додав, що безпосередньо на Херсонському напрямку українські воїни знищили логістичні шляхи та систему забезпечення російських окупантів, порушили їхню систему управління військами, що й змусило росіян відступати.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що на даний час достеменно невідомо, чи дійсно росіяни відводять війська з Херсона, однак українські військові продовжують контрнаступ відповідно до своїх планів.

“Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв. км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом”, – написав він.