Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Гарна була доба”, – повідомили у Генштабі. “Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках”. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2672 (+13) од;

бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од;

артилерійських систем – 1724 (+16) од;

РСЗВ – 383 (+3) од;

засоби ППО ‒ 197 (+2) од;

літаків – 274 (+1) од;

гелікоптерів – 252 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6);

крилаті ракети ‒ 352 (+1);

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од;

спеціальна техніка ‒ 154 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ