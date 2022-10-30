Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Гарна була доба”, – повідомили у Генштабі. “Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках”.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71200 (+950) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2672 (+13) од;
бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52) од;
артилерійських систем – 1724 (+16) од;
РСЗВ – 383 (+3) од;
засоби ППО ‒ 197 (+2) од;
літаків – 274 (+1) од;
гелікоптерів – 252 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6);
крилаті ракети ‒ 352 (+1);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 4120 (+13) од;
спеціальна техніка ‒ 154 (+2).
- Розпочалася двісті сорок дев’ята доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. На території міста Нова Каховка (Херсонська область) російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.
- Вночі окупанти обстріляли Нікополь. З важкої артилерії завдали ударів по житлових будинках і місцевому підприємству.