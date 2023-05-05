Росіяни вдарили фосфорними бомбами по Бахмуту: відео

5 травня 2023 року російські війська використали скинули фосфорні та запалювальні боєприпаси на Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на відео Сил спецоперацій та пресслужба ССО на коментар виданню.

Зазначається, що росіяни використали фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись, як пише “УП”, “стерти місто з лиця землі”.

Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують боронити місто: “І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога”, — додали у ССО.

Нагадаємо, що у травні в черговій перехопленій українськими спецслужбами розмові один з окупантів розповів, що російське керівництво дозволило використовувати в Україні заборонені міжнародним правом боєприпаси.

Що відбувається у Бахмуті?

Попри активні намагання російського війська окупувати місто Бахмут на Донеччині, українські захисники тримають оборону. Зокрема, артилеристи Збройних сил України ліквідували місця зберігання боєприпасів найманців ПВК “Вагнер” на Бахмутському напрямку.