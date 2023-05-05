Росіяни вдарили фосфорними бомбами по Бахмуту: відео

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на відео Сил спецоперацій та пресслужба ССО на коментар виданню.
Зазначається, що росіяни використали фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, намагаючись, як пише “УП”, “стерти місто з лиця землі”.
Проте воїни ССО та інших підрозділів Сил оборони продовжують боронити місто: “І в цих умовах ми продовжуємо нищити ворога”, — додали у ССО.
Нагадаємо, що у травні в черговій перехопленій українськими спецслужбами розмові один з окупантів розповів, що російське керівництво дозволило використовувати в Україні заборонені міжнародним правом боєприпаси.
Що відбувається у Бахмуті?
Попри активні намагання російського війська окупувати місто Бахмут на Донеччині, українські захисники тримають оборону. Зокрема, артилеристи Збройних сил України ліквідували місця зберігання боєприпасів найманців ПВК “Вагнер” на Бахмутському напрямку.
Раніше голова ПВК “Вагнер” звернувся до очільників оборонних відомств РФ, зазначивши, що 10 травня його бійці буде виведено з Бахмута через нестачу боєприпасів.
Він зазначив, що без боєприпасів втрати вагнерівців у Бахмуті – “марні та невиправдані”.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України та у Збройних силах України сказали, що насправді Пригожин не збирається виводити своїх найманців із Бахмута.
Наразі ГУР не фіксує жодних відводів військ у районі Бахмута.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин укотре розкритикував міноборони РФ. На новому опублікованому відео з критикою він з’являється на тлі, за його словами, вбитих в Україні вагнерівців.
- Глава приватної військової компанії “Вагнер” та соратник Путіна Євген Пригожин звинуватив у державній зраді російських “управлінців”.
- Глава російської приватної військової компанії “Вагнер” Євген Пригожин, схоже, заперечив, що його відносини з російським міністерством оборони покращилися.