На благодійному марафоні-аукціоні за футболку з автографами дітей із Маріуполя вторгували 65 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на потреби київського центру "ЯМаріуполь".

Про це йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

У червні цього року срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2022 року, український фристайліст Олександр Абраменко, разом із найкращим скелетоністом України Владиславом Гераскевичем, відвідали центр “ЯМаріуполь”, де провели тренування для дітей.

На згадку про зустріч діти розмалювали для спортсменів футболки, прикрасивши їх малюнками Маріуполя та власними автографами.

Опісля волонтер Іван Логінов влаштував благодійний марафон, виставивши на ньому одну з футболок. Максимальний донат від людини склав 20 000 гривень, а загальна сума – 65 000 гривень. Сьогодні ці кошти передали центру “ЯМаріуполь”.

“Дякую кожному, хто допомагає маріупольцям. Ініціатива “ЯМаріуполь” об’єднує всю Україну навколо підтримки маріупольських родин, які через війну втратили дім. Разом вистоїмо, переможемо та повернемо!”, – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.