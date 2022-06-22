Фото: t.me/mariupolrada

Про це йдеться у повідомленні міської ради Маріуполя.

У червні цього року срібний призер Зимових Олімпійських ігор 2022 року, український фристайліст Олександр Абраменко, разом із найкращим скелетоністом України Владиславом Гераскевичем, відвідали центр “ЯМаріуполь”, де провели тренування для дітей.

Фото: t.me/mariupolrada

На згадку про зустріч діти розмалювали для спортсменів футболки, прикрасивши їх малюнками Маріуполя та власними автографами.

Опісля волонтер Іван Логінов влаштував благодійний марафон, виставивши на ньому одну з футболок. Максимальний донат від людини склав 20 000 гривень, а загальна сума – 65 000 гривень. Сьогодні ці кошти передали центру “ЯМаріуполь”.

Фото: t.me/mariupolrada

“Дякую кожному, хто допомагає маріупольцям. Ініціатива “ЯМаріуполь” об’єднує всю Україну навколо підтримки маріупольських родин, які через війну втратили дім. Разом вистоїмо, переможемо та повернемо!”, – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.