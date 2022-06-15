Мешканці Маріуполя чинять опір російським окупантам та вдаються до більш рішучих та дієвих методів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

9 червня на Таганрозькому шосе, де знаходилась техніка МНС Росії раптом згоріло два механічних дорожніх транспортних засоби та три великих причепи до вантажівок. Причиною пожежі став підпал.

Натомість 11 червня, у натовпі за гуманітарною допомогою біля магазину “Метро” невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС Росії. Поранення виявилось смертельним.

“Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив із саботажу переходить в активну фазу. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин” – зазначив Петро Андрющенко.