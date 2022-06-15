Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
9 червня на Таганрозькому шосе, де знаходилась техніка МНС Росії раптом згоріло два механічних дорожніх транспортних засоби та три великих причепи до вантажівок. Причиною пожежі став підпал.
Натомість 11 червня, у натовпі за гуманітарною допомогою біля магазину “Метро” невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС Росії. Поранення виявилось смертельним.
“Місто не прийняло окупацію. Потроху пасивний спротив із саботажу переходить в активну фазу. Просто підтверджені факти. Більше не можу коментувати зі зрозумілих причин” – зазначив Петро Андрющенко.
- Нагадємо, що мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російським військовим вдалося захопити місто завдяки зрадникам з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”.
- Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі російська “влада” перейменувала Площу Свободи на площу Леніна і підняли над нею свій триколор.
- Епідемічна ситуація в Маріуполі погіршується щоденно. Найближчим часом у місті можуть виникати спалахи дизентерії та холери.