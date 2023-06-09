Заарештовано українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ і власника групи компаній "Агро-Білогір'я" Володимира Зотова на суму понад 180 млн грн. Його звинувачують у фінансуванні російської збройної агресії проти України.

Повідомляє СБУ

Основним об’єктом арешту є корпоративні права та майно агрохолдингу, що належить Зотову і розташований в Дніпропетровській та Херсонській областях. Він включає виробничі та складські приміщення площею понад 13 тис. кв. м, 16 автомобілів та майже 4 млн грн на банківських рахунках.

Під час обшуків в офісі агрохолдингу, у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства знайдено докази злочинної діяльності Володимира Зотова. Слідчі Служби безпеки повідомили депутату РФ про підозру за статтею 110-2 Кримінального кодексу, за якою йому загрожує до 10 років ув’язнення.

За даними слідства, менше ніж за рік до повномасштабного вторгнення РФ Зотов формально вийшов зі співзасновників українського агрохолдингу та переписав бізнес на своїх родичів, однак продовжував контролювати його діяльність. Таким чином він намагався уникнути санкцій та кримінального переслідування за свої злочини. Частину прибутку Володимир Зотов направляв на підтримку російської армії.

Також Зотов розгорнув інформаційну кампанію в Росії, де широко рекламував надання продовольчої “гуманітарної допомоги” російським військовим на фронті від імені свого підприємства. Він публікував відповідні повідомлення у Телеграм-каналі та в соцмережі «Вконтакте». Інформацію про допомогу окупантам також було розміщено на офіційному сайті його компанії.



За матеріалами СБУ арештовано активи російського депутата на понад 180 млн грн // 2 фото