Росія все успішніше ухиляється від санкцій Заходу щодо електроніки

Один із високопосадовців США повідомив, що РФ все успішніше ухиляється від західних санкцій щодо електроніки. Зокрема на початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні.

Джерело: Politico

Західний експорт ключових мікрочипів та електроніки, які потрібні Росії для забезпечення її озброєння, повернувся до рівня до вторгнення, оскільки РФ посилила зусилля, щоб обійти санкції, – заявив американський високопосадовець.

“На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні”, – сказав Джим О’Браєн, координатор із питань санкцій у Державному департаменті США, маючи на увазі мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, ключові для створення сучасної зброї.

Проблема, за словами О’Браєна, полягає в тому, що європейські компанії продають ці компоненти в інші країни, які, своєю чергою, перепродують їх в Росію.

Обхід санкцій залишається “суттєвою проблемою”, сказав О’Браєн, додавши, що США виявили відповідні проблеми, зокрема, з п’ятьма країнами: Туреччиною, Казахстаном, Грузією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Вірменією.

Європейський Союз зараз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який може включати безпрецедентні заходи проти країн, які допомагають РФ обходити санкції.

Проте кілька країн мають занепокоєння щодо нового пакета: Греція та Угорщина наголошують, аби спершу Україна викреслила їхні компанії зі списку “спонсорів війни”, а Німеччина та Франція остерігаються, що санкції проти третіх країн погано вплинуть на дипломатичні стосунки з ними.

Європейська комісія, яка вже послабила свої початкові пропозиції, представила нову версію пакету на зустрічі послів ЄС, але країни не змогли досягти згоди, – повідомили кілька дипломатів ЄС.

Торгівля між Росією та кількома країнами Кавказу та Центральної Азії, близькими до РФ, включаючи Грузію, Казахстан і Вірменію, різко зросла з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, згідно з митними документами, з якими ознайомилося видання.