Росія все успішніше ухиляється від санкцій Заходу щодо електроніки

Джерело: Politico
Західний експорт ключових мікрочипів та електроніки, які потрібні Росії для забезпечення її озброєння, повернувся до рівня до вторгнення, оскільки РФ посилила зусилля, щоб обійти санкції, – заявив американський високопосадовець.
“На початку цього року Росія змогла реімпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні”, – сказав Джим О’Браєн, координатор із питань санкцій у Державному департаменті США, маючи на увазі мікросхеми, процесори та інтегральні схеми, ключові для створення сучасної зброї.
Проблема, за словами О’Браєна, полягає в тому, що європейські компанії продають ці компоненти в інші країни, які, своєю чергою, перепродують їх в Росію.
Обхід санкцій залишається “суттєвою проблемою”, сказав О’Браєн, додавши, що США виявили відповідні проблеми, зокрема, з п’ятьма країнами: Туреччиною, Казахстаном, Грузією, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Вірменією.
Європейський Союз зараз працює над 11-м пакетом санкцій проти Росії, який може включати безпрецедентні заходи проти країн, які допомагають РФ обходити санкції.
Проте кілька країн мають занепокоєння щодо нового пакета: Греція та Угорщина наголошують, аби спершу Україна викреслила їхні компанії зі списку “спонсорів війни”, а Німеччина та Франція остерігаються, що санкції проти третіх країн погано вплинуть на дипломатичні стосунки з ними.
Європейська комісія, яка вже послабила свої початкові пропозиції, представила нову версію пакету на зустрічі послів ЄС, але країни не змогли досягти згоди, – повідомили кілька дипломатів ЄС.
Торгівля між Росією та кількома країнами Кавказу та Центральної Азії, близькими до РФ, включаючи Грузію, Казахстан і Вірменію, різко зросла з початку повномасштабного вторгнення Кремля в Україну, згідно з митними документами, з якими ознайомилося видання.
- 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.