За минулу добу бойовики чотири рази порушили «режим тиші»

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.

При цьому 31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.

“Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника“, – додали в ООС.

Наголошується, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.