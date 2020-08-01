За минулу добу бойовики чотири рази порушили «режим тиші»

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.
Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням.
При цьому 31 липня збройними формуваннями Російської Федерації 4 рази було порушено проголошений режим припинення вогню. Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське.
“Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника“, – додали в ООС.
Наголошується, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
- Раніше повідомлялося, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня. Воно було порушене противником вже через 20 хвилин після початку припинення вогню.
- Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) зафіксувала 111 порушень “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” у перший день перемир’я.