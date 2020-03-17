За минулу добу понад 50 тисяч українців повернулися із-за кордону

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

“За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що разом з представниками санітарного контролю прикордонники проводять опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.

За даними ДПСУ, загалом трафік на кордоні суттєво знизився. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб. При цьому, найближчим часом також очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.