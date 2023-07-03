Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр
За її словами, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.
“Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої”, – відзначила посадовиця.
Також вона додала, що за минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.
Водночас кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі: позаминулий тиждень – 6457 обстрілів; минулий тиждень – 11753 обстріли.
Як повідомила Маляр, на півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.
Відтак, за минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кВ.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кВ.км.
- За даними аналітиків, 2 липня українські війська провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів.
- 2 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що нині тривають важкі бої на усіх напрямках фронту.
- Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши 12 крилатих та зенітних керованих ракет і 8 ударних БпЛА типу “Shahed” по об’єктах цивільної інфраструктури. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА.