За минулий тиждень на півдні Сили оборони звільнили ще 28,4 кв. км. території України. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кв. км.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр

За її словами, на сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

“Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на – Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої”, – відзначила посадовиця.

Також вона додала, що за минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.

Водночас кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі: позаминулий тиждень – 6457 обстрілів; минулий тиждень – 11753 обстріли.

Як повідомила Маляр, на півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

Відтак, за минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 кВ.км. Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 кВ.км.