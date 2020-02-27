Майже половина українців (46 %) зазначають, що їхні витрати на оплату комунальних послуг у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року.

Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, яке було проведене з 21 по 25 лютого 2020 року.

При цьому, у 39 % респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися.

Зазначається, що 80 % українців не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14 % – бачать. У порівнянні з груднем оцінки стали гіршими.

Крім того, 21 % опитаних заявили, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім’ї. Ця частка зросла порівняно з опитуваннями КМІС листопада-грудня минулого року (тоді було 14% і 16% відповідно).

Водночас, частка українців, що витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім’ї в лютому зменшилась порівняно с дослідженнями листопада та грудня: 42 % в лютому і 53 % та 48 % в листопаді та грудні відповідно.

Опитування було проведено з 21 по 25 лютого 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3 %.