Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Facebook.
Зазначається, що українські захисники звільнили населені пункти Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне.
Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, та логістичного забезпечення. Військові зауважили, що підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій.
“Попри це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі”, — йдеться в повідомленні ОК.
Також у деокупованих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури.
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