Про це повідомляє агентство Reuters.

Федеральне бюро розслідувань США почало розслідування хакерський атаки, що сталася 16 липня в Twitter, коли зловмисники отримали контроль над десятками облікових записів знаменитих персон.

“Нам відомо про інцидент з безпекою, пов’язаному з декількома акаунтами в Twitter, що належать високопоставленим особам. Акаунти, схоже, були поставлені під загрозу, щоб увічнити шахрайство з криптовалютою”, — зазначали в Бюро днем ​​раніше.

Як повідомлялося, зловмисники зламали Twitter-аккаунти і запропонували підписникам перевести на їх гаманець гроші, обіцяючи повернути подвоєну суму. Серед постраждалих були відомі бізнесмени (Білл Гейтс, Ілон Маск, Джефф Безос), зірки (Каньє Уест, Кім Кардашьян), компанії (Apple і Uber) та американські політики (Джо Байден, Барак Обама).

В результаті зловмисникам вдалося заробити майже 13 біткоіни (близько 120 тисяч доларів).