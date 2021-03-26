За 2020 рік 46 державних підприємств, котрі входять до сфери управління Міністерства енергетики України, відзвітували про сукупні чисті збитки на 4,2 млрд гривень.

Про це інформує експертна організація StateWatch.

Відповідні дані наведені у зведеному звіті про виконання показників фінансового плану держпідприємств за 12 місяців 2020 року, які проаналізували експерти створеного StateWatch проєкту “Марлін”.

Згідно з даними звіту, загалом 31 підприємство завершило 2020 рік із збитком на суму 8,4 млрд грн, 14 підприємств із прибутком на суму 4,2 млрд грн, а 1 підприємство вважається беззбитковим.

Найзбитковішими у 2020 році стали такі підприємства:

• НАЕК “Енергоатом” – 4,8 млрд грн (або 57,5% загального обсягу збитку);

• вугледобувні підприємства – 2,9 млрд грн (або 34% загального обсягу збитку);

• Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 550,2 млн грн (або 6,5% загального обсягу збитку).

Натомість за результатами 2019 року держпідприємства Міненерго звітували про 3,6 млрд гривень прибутку.

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих людей на підприємствах Міненерго склала 81 742 особи.

Загальні витрати на оплату праці становили 21,2 млрд грн. Зокрема, середньомісячні витрати склали 20,8 тис грн, на адміністративно-управлінський персонал – 29,6 тис грн, тоді як на директора підприємства – 68,3 тис грн.

Як зазначають у StateWatch, середня заробітна плата по Україні на грудень 2020 року становила 14 179 грн.