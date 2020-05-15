Упродовж першого року президентства Володимира Зеленського понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії квартал 95", чи були товаришами або родичами Зеленського отримали державні посади.

Про це повідомили в Комітеті виборців України.

“Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України”, – йдеться в повідомленні.

При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар’єрі.

Зазначається, що, будучи кандидатом у президенти, Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У його виборчій програмі було вказано, що “політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проєктами, не здатні змінити Україну”, однак часто реальні дії президента не відповідали написаному.

В Офісі президента працюють:

Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) – керівник Офісу президента;

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер “Студії квартал 95”) – перший заступник голови ОПУ;

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу “Слуга народу”) – заступник керівника ОПУ;

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор “Студії квартал 95”) – перший помічник президента;

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку “Студії квартал 95”) – керівник департаменту інформаційної політики ОПУ.

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник “Студії квартал 95”) – голова Служби безпеки України;

Сергій Сивохо (креативний продюсер “Студії квартал 95”) – ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки “Студії квартал 95” та знайомим Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та експерший заступник голови СБУ;

Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера “Студії квартал 95”) – директор департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони.

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із “Студією квартал 95” у Запоріжжі) – голова Державного агентства України з питань кіно;

Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Ірини Борзової, ексдиректор команди КВН “Збірна України”) – керівник Державного управління справами;

Тетяна Руденко (керівник прес-служби “Студії квартал 95”) – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою “Студії квартал 95” Оленою Кравець) – член Наглядової ради “ПриватБанку”;

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України;

Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв’язки із “Студією квартал 95”) – заступник міністра внутрішніх справ;

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум керівника ОПУ Єрмака);

Юрій Корявченков (актор “Студії квартал 95”);

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ “Квартал 95”);

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ “Квартал-Концерт”);

Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ “Квартал 95”);

Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ “Квартал 95”);

Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН “Три товстуни”);

Микола Стефанчук (брат Руслана Стефанчука);

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським);

Валерій Стернійчук (очолював студентську “Лігу сміху” на Волині);

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець “Ліги сміху” та КВН);

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги “Студії Квартал 95”);

Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із “Квартал-Концертом”);

Роман Грищук (керівник студії “Мамахохотала”);

Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера “Ліги Сміху”);

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із “Студією квартал 95”).