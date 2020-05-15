Про це повідомили в Комітеті виборців України.
“Вказані особи були призначені на посади помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали посади в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України”, – йдеться в повідомленні.
При цьому абсолютна більшість з них раніше не працювали на аналогічних посадах. Лише деякі мали досвід відповідної роботи, однак саме за час перебування на посаді Зеленського отримали значний поштовх у кар’єрі.
Зазначається, що, будучи кандидатом у президенти, Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У його виборчій програмі було вказано, що “політики, пов’язані давніми образами, кумівством, бізнес-проєктами, не здатні змінити Україну”, однак часто реальні дії президента не відповідали написаному.
В Офісі президента працюють:
- Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) – керівник Офісу президента;
- Сергій Трофімов (виконавчий продюсер “Студії квартал 95”) – перший заступник голови ОПУ;
- Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу “Слуга народу”) – заступник керівника ОПУ;
- Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор “Студії квартал 95”) – перший помічник президента;
- Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку “Студії квартал 95”) – керівник департаменту інформаційної політики ОПУ.
В органах безпеки:
- Іван Баканов (юрист і керівник “Студії квартал 95”) – голова Служби безпеки України;
- Сергій Сивохо (креативний продюсер “Студії квартал 95”) – ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки “Студії квартал 95” та знайомим Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та експерший заступник голови СБУ;
- Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтера “Студії квартал 95”) – директор департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони.
Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:
- Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із “Студією квартал 95” у Запоріжжі) – голова Державного агентства України з питань кіно;
- Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Ірини Борзової, ексдиректор команди КВН “Збірна України”) – керівник Державного управління справами;
- Тетяна Руденко (керівник прес-служби “Студії квартал 95”) – член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;
- Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв’язки з актрисою “Студії квартал 95” Оленою Кравець) – член Наглядової ради “ПриватБанку”;
- Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України;
- Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв’язки із “Студією квартал 95”) – заступник міністра внутрішніх справ;
Народні депутати України:
- Микола Тищенко (шоумен, кум керівника ОПУ Єрмака);
- Юрій Корявченков (актор “Студії квартал 95”);
- Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ “Квартал 95”);
- Максим Ткаченко (керівник, ТОВ “Квартал-Концерт”);
- Олена Хоменко, (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ “Квартал 95”);
- Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, ТОВ “Квартал 95”);
- Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН “Три товстуни”);
- Микола Стефанчук (брат Руслана Стефанчука);
- Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським);
- Валерій Стернійчук (очолював студентську “Лігу сміху” на Волині);
- Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець “Ліги сміху” та КВН);
- Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги “Студії Квартал 95”);
- Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із “Квартал-Концертом”);
- Роман Грищук (керівник студії “Мамахохотала”);
- Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера “Ліги Сміху”);
- Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із “Студією квартал 95”).
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