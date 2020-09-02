Про це йдеться у доповіді Комітету виборців України.
“В перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання – 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими. Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів IX скликання. Абсолютну більшість проєкт зареєстрував уряд”, — йдеться у доповіді.
Голова КВУ Олексій Кошеля наголосив, що карантин та пандемія не пов’язані з низькими результатами роботи Ради за минулий рік.
“Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом”, — наголосив він.
- Раніше в КВУ повідомляли, що народні обранці від “Слуги народу” виступають у парламенті менше, ніж представники інших фракцій.
- У червні стало відомо, що кожен другий “Слуга” — мільйонер. 153 депутати монобільності показали доходи вищі мільйона гривень.