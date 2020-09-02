Показники законодавчої продуктивності роботи депутатів IX скликання виявилися нижчими, ніж у їх попередників.

Про це йдеться у доповіді Комітету виборців України.

В організації проаналізували результати діяльності народних депутатів VIII та IX скликань у перший рік їх роботи у парламенті. Для Ради VIII скликання це період з 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, для IX скликання – з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

У перший рік роботи обидва скликання парламенту провели майже однакову кількість засідань — 122 та 117 відповідно. Однак згідно з висновками КВУ, депутати попереднього скликання прийняли більшу кількість законів та зареєстрували більше законопроєктів.