Про це йдеться у доповіді Комітету виборців України.

В організації проаналізували результати діяльності народних депутатів VIII та IX скликань у перший рік їх роботи у парламенті. Для Ради VIII скликання це період з 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року, для IX скликання – з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.
У перший рік роботи обидва скликання парламенту провели майже однакову кількість засідань — 122 та 117 відповідно. Однак  згідно з висновками КВУ, депутати попереднього скликання прийняли більшу кількість законів та зареєстрували більше законопроєктів.

“В перший рік роботи народні депутати IX скликання прийняли 264 закони, депутати VIII скликання – 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими. Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроєктів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. у депутатів IX скликання. Абсолютну більшість проєкт зареєстрував уряд”, — йдеться у доповіді.

Голова КВУ Олексій Кошеля наголосив, що карантин та пандемія не пов’язані з низькими результатами роботи Ради за минулий рік.

“Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом”, — наголосив він.