Згідно зі звітом Комітету виборців, кожен другий “Слуга” - мільйонер. Точніше 153 депутати монобільності показали доходи вищі мільйона гривень.

Нові обличчя, які набрали з народу і вулиці. Десь так формувалось уявлення про “Слуг народу” у пересічного виборця. Втім, через рік після обрання, коли “Слуги” показали декларації, виявилось, що не такі вже вони й бідні.

Найбагатші

Серед 10 найбагатших депутатів «Слуги народу»:

Олег Воронько – задекларував 123 млн. грн.;

Олександр Сова – 79 млн. грн.;

Андрій Герус – 38 млн. грн.;

Роман Мулик – 24 млн. грн.;

Остап Шипайло – 22 млн. грн.;

Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;

Олександр Трухін – 21 млн. грн.;

Давид Арахамія – 21 млн. грн.;

Гео Лерос – 20 млн. грн.;

Артем Культенко – 19 млн. грн.

Про діяльність багатьох з учасників цього списку виборці навряд чи чули за рік роботи.

Так власник “ІНСТАНТ ФУДС ГРУП” (займається оптовою торгівлею кавою), “АГРОТРЕЙД ГРУП” Олег Воронько в об’єктив журналістів потрапив, здається, лише раз. Та й то на навчанні в Трускавці.

Тоді новообраний депутат заявив, що людина скромна і живе лише на кілька тисяч доларів на місяць.

І ось в декларації за 2019 депутат показав, що має майже три мільйони готівки в доларів та 1,13 мільйонів євро, а також по кілька десятків тисяч заощаджень в швейцарській, британській та ізраїльській валюті.

Наступний у списку найбагатших “Слуг” Олександр Сова – власник однойменного ювелірного бренду.

Нардеп має три земельні ділянки в Києві (по півгектара кожна), дві квартири, два будинка та кілька гаражів і офіс. Ще два будинки вказані як недобудовані.

Крім ювілірного бізнесу має актив в ТОВ СОЛАР ЕНЕРДЖИ. Підприємництво принесло Сові майже 10 мільйонів гривень.

При цьому 2,6 мільйони доларів, майже 8 мільйонів гривень та 450 тисяч євро декларант воліє тримати готівкою. Як і його дружина.

Третім в рейтингу найбагатших “Слуг” виявився голова енергетичного комітету Андрій Герус. До того як стати депутатом екс-член НКРЕ КП заробив від підприємницької діяльності майже 4 мільйони гривень.

Слід відначити, що Герус – один з небагатьох, хто тримає свої заощадження (понад 20 мільйонів) у банках. Але ще понад 350 тисяч доларів він та його родина мають у готівці.

Мільйонна позика, десяток квартир та дорога бібліотека – власність керівників Ради

Слідом за Герусом за рівнем статків міг би йти спікер Дмитро Разумков, який позичив такому собі Олегу Галушці 26 мільйонів гривень. Разумков запевняє, що сталось це ще в 2016 році, коли він займався бізнесом і гадки не мав про політику.

Минулого року на посаді спікера Разумков заробив 178 тисяч гривень та отримав понад 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. А ось доспікерські доходи від бізнесу склали десь 1 млн гривень.

27 тисяч спікер заробив як дохід від продажу електричної енергії, яка вироблена з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом.

Ще 22 тисячі Разумков отримав як оплату навчання від партії «Слуга народу». Вочевидь, йдеться про навчання в закарпатському «Ріксосі».

Дружина Разумкова за минулий рік заробила майже 4 млн грн.

Готівкою сім’я Разумкова зберігає 165 тисяч доларів і понад 900 тисяч гривень. На рахунках у банках понад 130 тисяч гривень і 1 тисяча євро.

Серед майна у родини голови парламенту будинок на майже 500 квадратів та гектар землі на Софіївській Борщагівці. Ще один будинок розміром понад 400 метрів спікер має в Миколаївській області. Також він володіє 6-ма квартирами та 5 нежитловими приміщеннями. А також 3 земельними ділянками – одна в Васильківському районі на Київщині і 2 гектари на Миколаївщині.

У власності Разумкова два автомобілі – Toyota Camry та Toyota Landcruiser майже 10-річної давнини. У його дружини є Tesla 2017 року та BMW X5, які разом коштують понад 2 мільйони гривень.

Дружина Разумкова має корпоративні права в компанія Інітерінвест ХХІ століття, Бізнесінвестбуд, Українська політконсалтингова група. Також дружина спікера Юлія Чайка є кінцевим бенефіціаром ломбарду ПРО100КРЕДИТ.

Заступник голови парламенту Руслан Стефанчук заробив в Раді 221 тисячу, ще 230 отримав за попереднім місцем роботи в “Національному офісі інтелектуальної власності” і 28 тисяч – за роботу в ДУС.

37 тисяч як довічну плату за звання член-кореспондента Національної академії правових наук України.

Майже 900 тисяч депутат отримав за відчуження майна.

Дружина віцеспікера заробила 100 тисяч викладанням в університеті імені Вадима Гетьмана, ще 88 000 – в університеті Шевченка. І 420 тисяч – дохід від підприємницької діяльності.

Родина має 47 тисяч доларів у готівці та ще 15 тисяч євро, плюс заощадження у банках.

Родина Стефанчука задекларувала 4 квартири, одну з яких у Києві, земельну ділянку на гектар та гараж. Крім того, дружина депутата володіє кімнатою у Австрії у студентській корпорації. Також родина добудовує дім на 270 метрів у Білогородці.

Стефанчук задекларував серед коштовних речей бібліотеку на 5000 книг та старовинну ікону, а також безіменний золотий гарнітур прикрас дружини.

Віцеспікер їздить на новенькому Mitsubishi Outlander за майже мільйон гривень, а також має Renault Captur 2015 року за пів мільйона.

Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія – батько 6-х дітей. Ім’я кожного починається на Д. У 2019 він отримав 157 334 грн заробітної плати від Апарату ВР. Від зайняття підприємницькою діяльністю він отримав дохід у розмірі 4 724 961 грн, а від відчуження цінних паперів – 870 тис. грн.

У минулому році Давид Арахамія також отримав 3 302 500 грн доходу від відчуження нерухомого майна, 18 150 грн – від надання майна в оренду. Його дружина Вікторія в 2019 році заробила понад мільйон гривень.

Депутат задекларував 8 млн гривень готівкою в спільній власності з дружиною. Арахамія також тримає готівкою 650 тис. доларів і 100 тис. євро. У спільній власності з дружиною Арахамія вказав 250 тис. доларів і 100 тис. євро готівки.

Крім того, Арахамія на банківських рахунках тримає 20 тис. доларів.

У декларації наголошується, що в минулому році політик позичив третім особам 698 тис. грн.

Згідно з електронною декларацією Арахамія володіє 4 земельними ділянками, площі яких разом становлять понад гектар. У власності політика також – садовий (дачний) будинок в селі Віта-Поштова Київської області площею 295.7 кв. м, квартира в Києві (70, 5 кв. м).

Дружина Арахамія володіє земельною ділянкою площею 720 кв.м в Брюховичах Львівської області, а також трьома квартирами в Києві. Вікторія Арахамія також має житловий будинок площею 58,6 кв.м. в селі у Миколаївській області.

Старший син Арахамії Давид володіє квартирою в Миколаєві на 153.2. кв. м. Давид Арахамія також вказав у спільній власності два нежитлових приміщення в Миколаєві, право користування квартирою в Миколаєві, а також суборенду нежитлового приміщення в Києві.

Його дружина має авто Mercedes-Benz GLS350 2016 випуску.

Голова фракції “Слуга народу” також задекларував 4 наручних годинників марок Breguet, Rolex, Breitling і Ulisse Nardin. А його дружина згідно з декларацією володіє ювелірними виробами брендів Cartier, Bvlgari, Chopard, а також наручним годинником Rolex і Cartier.

Власники схронів готівки

Однією з найбільш характерних рис декларацій «Слуг» є декларування великих обсягів готівки, яка часом геть не відповідає доходам.

Наприклад, у Артема Культенка активи в 10 разів перевищують доходи. Минулого року він заробив 90 тисяч підприємницькою діяльністю, 160 тисяч як депутат. При цьому 700 тисяч доларів він тримає готівкою.

Заступник голови фракції Павло Халімон за минулий рік не задекларував жодного доходу крім депутатської зарплати. Втім власник понад 100 гектарів землі має готівкою 210 тисяч доларів та 425 тисяч гривень. І ще біткоїнів на 95 тисяч доларів.

Ще одна заступниця Арахамії Ольга Савченко заробила підприємницькою діяльністю минулого року 1,2 мільйони гривень. В готівці депутатка тримає 750 тисяч гривень та 320 тисяч доларів.

Її колега Олена Шуляк, яка багато років працювала в девелоперській сфері, минулого року заробила 3,6 мільйонів гривень. При цьому 570 тисяч гривень і 380 тисяч доларів вона тримає в готівці.

Потенційний кандидат в мери Києва, народний депутат Микола Тищенко за минулий рік заробив у ресторанному бізнесі лише 600 тисяч гривень.



А на рекламу вже витратив 230 тисяч.

Політик за минулий рік заробив 596 154 грн, а у грошовому активі має 7 929 693 грн, 38 500 доларів та 11 010 євро.

Тищенко має у власності дві квартири в Києві – площею 158 кв. м та 53 кв. м, одне машиномісце, Mercedes-Benz S400 2019 року та Audi А8 2011.

Дружина Тищенка Алла Барановська, яка має салон краси, заробила 293 200 грн, а готівкою задекларувала 980 901 грн та 15 тис. доларів. Згідно з декларацією, більшість коштовних речей належать дружині Тищенка Аллі Барановській.

Нардепу довелося декларувати 9 брендових сумок своєї дружини, серед яких, Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent та клатчі від Valentino, Dior, Chanel.

Скандальновідомий Олександр Дубінський, чия мама любить швидкість, задекларував десяток земельних ділянок, будинок, лише дві квартири (а не 24) та кілька недобудованих гаражів.

З 17 автомобілів, які журналісти знайшли у Дубінського, він задекларував лише 5.

Мільйон гривень журналіст отримав як зарплату та роялті на «1+1».

2,6 мільйонів депутат тримає в банку, та 100 тисяч євро та 300 тисяч доларів готівкою.

Ще один заступник голови фракції , колішній «кварталівець» Юрій Корявченков за минулий рік заробив понад 600 тисяч гривень.

Він отримав 79 тисяч гривень зарплати в ТОВ “Квартал 95″, 152 тисяч 634 грн зарплати народного депутата, 25,4 тисяч гривень оплати витрат на участь у навчанні” від партії “Слуга народу”, 369,85 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності від ТОВ “Снек продакшн”.

Дружина депутата Тетяна Корявченкова за минулий рік отримала 1,5 мільйони гривень від підприємницької діяльності, 27 тисяч страхових виплат від ПАТ “Арсенал страхування”, і також 25,4 тисяч ” матеріального блага з оплати витрат на участь у навчанні” від партії “Слуга народу”.

У лютому 2019 року Корявченков вніс 300 тисяч до виборчого фонду тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленського.

У квітні 2019 року депутат заплатив майже 200 тисяч гривень за відпочинок у Туреччині.

Корявченков зберігає готівкою $100 тис.

Екскварталівцю належить квартира в Києві площею 103,4 кв. м. Тетяна Корявченкова спільно зі своїми родичами володіє квартирою в Кривому Розі площею 56,4 кв. м. Також їй належать дві земельні ділянки площею 1500 і 152 кв. м у Херсонській області, і ще одна на майже 2 гектари у Київській області. На останній ділянці розташований недобудований дачний будинок родини на 260 квадратів.

У власності Корявченкова вказано автомобіль Hyundai Accent 2017 року випуску. Його дружина їздить на Toyota Land Cruiser Prado.

Серед цінних речей депутат задекларував швейцарський наручний годинник Breitling, куплений в 2010 році.

Найменше коштів серед депутатів «Слуги народу» задекларували Сергій Колебошин (75 тис. грн.), Єлизавета Богуцька (66 тис.), Орест Саламаха (62 тис.), Юлія Овчинникова (55 тис.) та Анатолій Драбовський (16 тис.), порахували у КВУ.