За 7,5 років російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час виступу на саміті “Кримська платформа”.

“Цей народ (кримські татари, – ред.) знову опинився під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами навіть гірший радянського. І знову під тиском окупантів змушений покидати свою Батьківщину. За минулі 7,5 років їм (окупаційній владі РФ, – ред.) вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар. А завезли до Криму за різними оцінками від 600 тисяч до 1,5 млн російських громадян“, – наголосив Джемілєв.

Лідер кримських татар заявив, що вони чекали рішучих дій від світової спільноти, насамперед ядерних країн, для приборкання агресора. Однак цього не сталося.

“Ми, звісно, вдячні світовій спільноті за ухвалення резолюцій, Генасамблеї ООН і міжнародним організаціям за вимоги припинити окупацію Криму, вдячні за ті санкції, які наклали на країну-агресора. Однак усього цього для звільнення Криму від окупації виявилося недостатньо”, – додав він.

Джемілєв констатував, що ООН не змогла й не зможе запобігти агресії та припинити її, захопленню чужих територій і міжнародному бандитизму, поки Росія матиме право вето в Раді Безпеки.

“Є у кримських татар така приказка: царство шакалів триває доти, поки не прокинуться і не піднімуться на ноги леви. Ми дуже сподіваємося, що світова спільнота дуже скоро підніметься на ноги, щоб на нашій землі тріумфувало право, а не груба сила”, – резюмував Джемілєв.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках “Кримської платформи” “для протидії агресії Росії”.

За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.

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