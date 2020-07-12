Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На сьогодні в столиці вже 6 182 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Серед захворілих:

28 жінок у віці від 18 до 82 років;

34 чоловіки у віці від 19 до 73 років;

три дівчинки у віці 3, 7 і 13 років і два хлопчика – 12 і 14 років.

Захворіли два медика.

У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Дніпровському районі – 14. У Солом’янському – 13. Але в Святошинському районі – 9 випадків.