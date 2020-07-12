Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
На сьогодні в столиці вже 6 182 підтверджених випадки захворювання COVID-19.
Серед захворілих:
- 28 жінок у віці від 18 до 82 років;
- 34 чоловіки у віці від 19 до 73 років;
- три дівчинки у віці 3, 7 і 13 років і два хлопчика – 12 і 14 років.
Захворіли два медика.
У лікарні столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання минулу добу виявили в Дніпровському районі – 14. У Солом’янському – 13. Але в Святошинському районі – 9 випадків.
- 10 липня коронавірус зафіксували ще у 125 осіб. Всього в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
- В Україні станом на 11 липня підтверджено 52 843 випадки COVID-19, за добу виявили 800 нових випадків.