Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 16 травня в Україні 17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 528 нових випадків”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 700 випадків;
  • Волинська область — 599 випадків;
  • Дніпропетровська область — 806 випадків;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 540 випадків;
  • Закарпатська область — 858 випадків;
  • Запорізька область — 365 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1200 випадків;
  • Кіровоградська область — 441 випадок;
  • м. Київ — 2221 випадок;
  • Київська область — 1143 випадки;
  • Львівська область — 969 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 236 випадків;
  • Одеська область — 734 випадки;
  • Полтавська область — 263 випадки;
  • Рівненська область — 1104 випадки;
  • Сумська область — 161 випадок;
  • Тернопільська область — 1065 випадків;
  • Харківська область — 773 випадки;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 235 випадків;
  • Чернівецька область — 2647 випадків;
  • Черкаська область — 363 випадки;
  • Чернігівська область — 105 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19”, – повідомили у МОЗ.

 