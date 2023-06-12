Джерело: пресслужба “Нової пошти”.
Четвертий день поспіль “Нова пошта” спільно з БФ “Онуки” продовжують передавати допомогу для постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС.
У пресслужбі наголосили, що лише за три доби переправлено 40 тисяч посилок.
Пишемо це –і кожною клітинкою відчуваємо гордість та вдячність. Ви – найкращі! Від сьогодні ми зупинили прийом та відправку гуманітарної допомоги, адже перші потреби постраждалих закрито”, – повідомили у дописі.
У “Новій пошті” продовжують сортувати вже передану допомогу та розвозити її в найближчі населені пункти, в яких перебувають евакуйовані люди.
Також створено форму, яку можна заповнити, якщо ви чи ваші близькі потребують допомоги: https://bit.ly/3Nnq6M9
- Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надання Україні допомоги у зв’язку із підривом росіянами Каховської ГЕС.
- Уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.
- У Європейському Союзі заявили, що готові надати допомогу Україні в подоланні наслідків підриву російськими загарбниками дамби Каховської гідроелектростанції.