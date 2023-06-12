"Нова пошта" спільно з благодійним фондом "Онуки" ініціювали збір та безоплатну доставку допомоги для українців, постраждалих від підриву Каховської гідроелектростанції. Станом на 12 червня відправку допомоги зупинено, оскільки перші потреби закрито.

Джерело: пресслужба “Нової пошти”.

Четвертий день поспіль “Нова пошта” спільно з БФ “Онуки” продовжують передавати допомогу для постраждалих від підриву дамби Каховської ГЕС.

У пресслужбі наголосили, що лише за три доби переправлено 40 тисяч посилок.

Пишемо це –і кожною клітинкою відчуваємо гордість та вдячність. Ви – найкращі! Від сьогодні ми зупинили прийом та відправку гуманітарної допомоги, адже перші потреби постраждалих закрито”, – повідомили у дописі.

У “Новій пошті” продовжують сортувати вже передану допомогу та розвозити її в найближчі населені пункти, в яких перебувають евакуйовані люди.

Також створено форму, яку можна заповнити, якщо ви чи ваші близькі потребують допомоги: https://bit.ly/3Nnq6M9